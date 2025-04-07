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Царьград

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Киев угрожает стать колонией: Дубинский о сделке с США по металлам

Киев угрожает стать колонией: Дубинский о сделке с США по металлам

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что сделка Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам грозит Украине потерей суверенитета, превратив её в колонию.

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