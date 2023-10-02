Русский в цивилизованной Европе: в зипуне, лаптях, с балалайкой ...

Андрей да и нех там нам делать , когда страна сражается с Западом. У кого что отбирают , так тем и надо , дебилам.

Евгений Рудаков Крупные государственные эконом-заказы продолжить - это крупные государственные доходы., а вот частный сектор, сокращение предпринимательских отношений - ЭТО!... больше всего ударит по мозгам федеральных европолитиков, потому что они больше всего живут за счет частников... как и наши дельцы. Вот тогда..а!... Да-да, тогда они срочно начнут вправлять мозги своим правительственным политикам, что надо СРОЧНО!.. налаживать отношения с Россией. Как то так... Евг. Р-Р.