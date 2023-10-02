Русский в цивилизованной Европе: в зипуне, лаптях, с балалайкой ...

Театр абсурда
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Театр абсурда

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(или почему мы никогда не станем частью "цивилизованного мира") В качестве реплики. Респектабельный слой городских буржуа побулькивает третьи сутки как, узнав «сенсационную новость»: согласно Разъяснениям Европейской Комиссии, каждый гражданин России, попадающий на территорию «райского сада» Борреля – может лишиться подсанкционных товаров на европейской таможне.

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Комментарии
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Андрей
да и нех там нам делать , когда страна сражается с Западом. У кого что отбирают , так тем и надо , дебилам.
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22 час.
Евгений Рудаков
Крупные государственные эконом-заказы продолжить - это крупные государственные доходы., а вот частный сектор, сокращение предпринимательских  отношений - ЭТО!... больше всего ударит по мозгам федеральных европолитиков, потому что они больше всего живут за счет частников... как и наши дельцы. Вот тогда..а!... Да-да, тогда они срочно начнут вправлять мозги своим правительственным политикам, что надо СРОЧНО!.. налаживать отношения с Россией. Как то так... Евг. Р-Р.
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21 час.
Виктор Онегин
Статья о чём то высоком. На самом деле разрешение грабить законно или беззаконно лишь бы не наказали это слабость человеческая. А если показать того ,кого грабить престижно, тут совсем и напрочь все съезжают с катушек. А вот предотвращать такие замашки обязано государство,против граждан  которого эти действия(законное беззаконие) устанавливается. Россия должна принимать ответные меря в правовом ключе.
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4 час.

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