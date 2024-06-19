Coinbase прекращает торговлю криптовалютами: Circuits of Value (COVAL), Rai (RAI) и Wrapped Ampleforth (wAMPL)

Coinbase объявила о важном решении в период спада рынка, особенно биткоина. Платформа исключит из листинга три криптовалюты и приостановит работу еще одной в регионе Нью-Йорка, что вызвало реакцию инвесторов.
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