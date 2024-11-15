Пресс-секретарь Киркорова опровергла наличие у него штрафов за нарушение ПДД

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с "Газетой.Ru" опровергла информацию СМИ о том, что артиста объявили в розыск приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов на автомобиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии