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Пресс-секретарь Киркорова опровергла наличие у него штрафов за нарушение ПДД

Пресс-секретарь Киркорова опровергла наличие у него штрафов за нарушение ПДД

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с "Газетой.Ru" опровергла информацию СМИ о том, что артиста объявили в розыск приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов на автомобиль.

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