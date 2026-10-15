Херои, отвоевавшие «серую зону», драпают из нее под ударами нашей артиллерии и ФАБов Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Нацист Билецкий, возглавляющий 3-й АК ВСУ, сообщил о завершении четвертого этапа операции «Вивальди».
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