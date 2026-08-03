Добрый человек из Нового Орлеана: в чем секрет обаяния Луи Армстронга

Блистательные джазовые импровизации и превосходные эстрадные номера, пронзительная, «сочная» труба и неподражаемый, мгновенно узнаваемый голос, слегка неуклюжая походка, «мешковатая» фигура и лучезарная белозубая улыбка на пол лица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии