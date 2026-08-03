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Газета «Культура»

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Добрый человек из Нового Орлеана: в чем секрет обаяния Луи Армстронга

Добрый человек из Нового Орлеана: в чем секрет обаяния Луи Армстронга

Блистательные джазовые импровизации и превосходные эстрадные номера, пронзительная, «сочная» труба и неподражаемый, мгновенно узнаваемый голос, слегка неуклюжая походка, «мешковатая» фигура и лучезарная белозубая улыбка на пол лица.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
ну и кого он обоял? ЖИДОВ?
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1 м.