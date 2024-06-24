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«Меня не смоет, я всего на одну минуту!» – последние слова 20-летней Дианы, которую смыло в море на сочинском пляже

«Меня не смоет, я всего на одну минуту!» – последние слова 20-летней Дианы, которую смыло в море на сочинском пляже

Трагедия в Сочи: Морская волна забрала жизнь молодой девушки. Что же произошло на самом деле?  В Сочи несколько дней продолжались поиски 20-летней Дианы Беляевой из Липецкой области, которую унесло в море волной.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Сколько таких беспечных молодых людей гибнет при попытках сделать &quot;особенное&quot; селфи, нажать на газ до предела за рулем родительского авто, приблизиться к опасному животному, порисоваться перед друзьями в прочих опасных ситуациях. Смерть их - другим наука. Жалеть их? Не следует, их гибель - проявление естественного отбора, пусть и среди Homo Sapiens. Жалеть следует тех, кто ничем не провоцировал судьбу, но погиб по причине чужой жестокости, глупости или просто случайно.
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