«Меня не смоет, я всего на одну минуту!» – последние слова 20-летней Дианы, которую смыло в море на сочинском пляже

СК

Степан Капуста

Сколько таких беспечных молодых людей гибнет при попытках сделать "особенное" селфи, нажать на газ до предела за рулем родительского авто, приблизиться к опасному животному, порисоваться перед друзьями в прочих опасных ситуациях. Смерть их - другим наука. Жалеть их? Не следует, их гибель - проявление естественного отбора, пусть и среди Homo Sapiens. Жалеть следует тех, кто ничем не провоцировал судьбу, но погиб по причине чужой жестокости, глупости или просто случайно.