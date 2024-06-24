«Меня не смоет, я всего на одну минуту!» – последние слова 20-летней Дианы, которую смыло в море на сочинском пляже

Трагедия в Сочи: Морская волна забрала жизнь молодой девушки. Что же произошло на самом деле? В Сочи несколько дней продолжались поиски 20-летней Дианы Беляевой из Липецкой области, которую унесло в море волной.
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