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“Раньше она была уникальной”, – Кристина Орбакайте показала редкие кадры Аллы Пугачевой

“Раньше она была уникальной”, – Кристина Орбакайте показала редкие кадры Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. В день 76-летия Аллы Борисовны Пугачевой ее дочь, Кристина Орбакайте, поделилась с поклонниками настоящим сокровищем – редкой архивной видеозаписью, запечатлевшей Примадонну в зените славы.

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Лариса Кухар
давно уже не нравится-старая, больная, недолюбленная нимфоманка с претензиями и ненавистью к своему народу!
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