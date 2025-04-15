“Раньше она была уникальной”, – Кристина Орбакайте показала редкие кадры Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. В день 76-летия Аллы Борисовны Пугачевой ее дочь, Кристина Орбакайте, поделилась с поклонниками настоящим сокровищем – редкой архивной видеозаписью, запечатлевшей Примадонну в зените славы.