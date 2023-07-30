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Путин назвал условие возвращения к зерновой сделке

Путин назвал условие возвращения к зерновой сделке

Условием возвращения к зерновой сделке является исполнение связанных с ней требований России. Об этом 30 июля заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита и экономического и гуманитарного форума Россия -Африка.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Как отметил глава государства, в вопросе зерновой сделки нужно исходить из принципа «деньги вперед». Так надо действовать не только при зерновой сделке. Не надо было без предоплаты строить в Турции АЭС, например.
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1 д.
А
Александр
К чему эти разговоры? Обманываться рады?
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1 д.

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