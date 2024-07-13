Океанолог Сапожников сказал, где в Чёрном море есть течения-убийцы

В беседе с aif.ru ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников объяснил, как возникают разрывные, или отбойные, течения, которые также называют течениями-убийцами.
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