Al Hadath узнал о согласии ХАМАС на поэтапное освобождение заложников из Израиля

Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках новой сделки по обмену заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.
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