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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Радулов: «Выиграть Кубок Стэнли – мечта. Она живет во мне, но нужно реально оценивать ситуацию»

40-летний форвард « Локомотива » Александр Радулов заявил, что мечтает выиграть Кубок Стэнли. В НХЛ он выступал за «Нэшвилл», «Монреаль» и «Даллас».

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