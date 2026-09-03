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Германия тренирует спецназ захватывать суда теневого флота России

Германия тренирует спецназ захватывать суда теневого флота России

Правительство Германии неоднократно заявляло об ужесточении мер против судов, обходящих антироссийские санкции и пополняющих бюджет РФ.

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