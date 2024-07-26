Представитель Минобороны КНР раскритиковал сепаратистскую деятельность ДПП Тайваня

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в четверг раскритиковал власти Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за использование различных тактик для маскировки сепаратистской деятельности под видом "законности", заявив, что такие попытки являются всего лишь самообманом.
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