Представитель Минобороны КНР раскритиковал сепаратистскую деятельность ДПП Тайваня

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в четверг раскритиковал власти Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за использование различных тактик для маскировки сепаратистской деятельности под видом "законности", заявив, что такие попытки являются всего лишь самообманом.