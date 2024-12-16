КИЕВ, 16 декабря, ФедералПресс. После утраты крупного укрепрайона ВСУ на покровском направлении глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от генералов все вернуть и даже составил план антикризисных действий на этом участке.
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