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Суд дал 12 лет колонии убийце, спрятавшему тело под листвой

Суд дал 12 лет колонии убийце, спрятавшему тело под листвой

Кингисеппский городской суд Ленинградской области приговорил местного жителя Михаила Домбасарова к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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