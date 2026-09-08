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Суд взыскал с обманувших Долину квартирных мошенников более 114 млн рублей

Суд взыскал с обманувших Долину квартирных мошенников более 114 млн рублей

Лефортовский суд Москвы полностью удовлетворил гражданский иск Ларисы Долиной к мошенникам, которые вынудили ее продать квартиру, и взыскал с них совокупно более 114 млн рублей.

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