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Сергей Аксенов оценил развитие курорта «Золотые пески России»

Сергей Аксенов оценил развитие курорта «Золотые пески России»

Власти Крыма подтвердили прогресс в создании курорта «Золотые пески России»: проект второго этапа дорожной инфраструктуры между Евпаторией и Саками прошел государственную экспертизу.

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