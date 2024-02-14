Нетаньяху отверг предложение "Моссада" и ЦАХАЛ по сделке по заложникам ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг разработанное главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа, директором Службы общей безопасности (ШАБАК) Роненом Баром и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) предложение по сделке с палестинским движением ХАМАС.
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