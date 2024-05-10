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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернов о Европе: «Хотелось бы прежде всего выиграть РПЛ. В Англию уже поздно, если говорить о чем-то более реальном – Италия, Испания или Франция»

– Есть ли защитники в Европе, на которых ты ориентируешься, у которых чему-то учишься? – Мне сейчас нравится Рюдигер.

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