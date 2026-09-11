NYT: Вэнс получал оценки войны с Ираном, которые расходились со словами Трампа

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп © Morry Gash/AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс весной и летом этого года напрямую связывался с американскими военными командующими, чтобы получить их оценки войны с Ираном до того, как они будут сведены в общую позицию Пентагона.