NYT: Вэнс получал оценки войны с Ираном, которые расходились со словами Трампа

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп © Morry Gash/AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс весной и летом этого года напрямую связывался с американскими военными командующими, чтобы получить их оценки войны с Ираном до того, как они будут сведены в общую позицию Пентагона.
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