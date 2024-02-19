Воспитание с пониманием: Почему дети обманывают?

Как родителю реагировать на ложь ребёнка и что такое «плохая» тайна — расскажет психологВ проблеме вместе с архангельским психологом, директором АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд» Ольгой Яреньгиной разбирались наши коллеги из «Правды Севера».
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