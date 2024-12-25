Россиянам спрогнозировали резкое подорожание кофе

Цены на кофе в российских магазинах в следующем году вырастут в среднем на 20-30 процентов. О резком подорожании этой продукции граждан предупредил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.