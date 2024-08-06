Станция “MarkPro 150” от АО “Промис” номинирована на премию “Лучший промышленный дизайн России”

Программно-аппаратный комплекс “MarkPro 150” от АО “Промис” предназначен для автоматического нанесения линейных и двухмерных кодов маркировки на вторичную упаковку методом прямой печати, с последующим их считыванием и верификацией.
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