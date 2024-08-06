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Фармпром России - новости и события

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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Станция “MarkPro 150” от АО “Промис” номинирована на премию “Лучший промышленный дизайн России”

Станция “MarkPro 150” от АО “Промис” номинирована на премию “Лучший промышленный дизайн России”

Программно-аппаратный комплекс “MarkPro 150” от АО “Промис” предназначен для автоматического нанесения линейных и двухмерных кодов маркировки на вторичную упаковку методом прямой печати, с последующим их считыванием и верификацией.

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