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Лавров: Западные элиты «остервенели» от интервью Карлсона с Путиным

Лавров: Западные элиты «остервенели» от интервью Карлсона с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 21 февраля, на министерском заседании Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро заявил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону западные элиты встретили «с остервенением», потому что там была изложена правда, которую они от своих избирателей скрывают, – сообщают СМИ.

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