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Царьград

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Путин вручит награды оборонщикам и обсудит новые авиаобъекты

Путин вручит награды оборонщикам и обсудит новые авиаобъекты

Президент России Владимир Путин вручит награды работникам оборонно-промышленного комплекса в кремлевском зале, проведет заседание Военно-промышленной комиссии, а также обсудит по видеосвязи новые объекты гражданской авиации и социальную газификацию.

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