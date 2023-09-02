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Сенатор Шейкин: россиянам нужно сменить пин-коды на сим-картах для безопасности

Сенатор Шейкин: россиянам нужно сменить пин-коды на сим-картах для безопасности

Россиянам дали советы, как обезопасить свои данные в случае кражи или утери смартфона. Один из самых простых способов заключается в установке собственного пин-кода через настройки телефона, отметил в разговоре с РИА «Новости» сенатор Артем Шейкин.

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