Сенатор Шейкин: россиянам нужно сменить пин-коды на сим-картах для безопасности

Россиянам дали советы, как обезопасить свои данные в случае кражи или утери смартфона. Один из самых простых способов заключается в установке собственного пин-кода через настройки телефона, отметил в разговоре с РИА «Новости» сенатор Артем Шейкин.
Россиянам дали советы, как обезопасить свои данные в случае кражи или утери смартфона. Один из самых простых способов заключается в установке собственного пин-кода через настройки телефона, отметил в разговоре с РИА «Новости» сенатор Артем Шейкин.
Свежие комментарии