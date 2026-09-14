В поселки Приуралья завершили завоз дров на зиму

В Приуральском районе завершился завоз дров сельчанам. Последние в этом сезоне 1300 кубов доставили жителям села Аксарка, сообщила администрация муниципалитета.
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