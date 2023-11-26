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Украина предлагает дерусифицировать жестовый язык: что это значит?

Украина предлагает дерусифицировать жестовый язык: что это значит?

В Украине появилась инициатива по дерусификации жестового языка. Член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк заявила, что они пытаются избавиться от всех жестов, содержащих намек на русскость.

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