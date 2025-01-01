Появились подробности о трагедии в Новом Орлеане: «Люди лежат на земле»

НОВЫЙ ОРЛЕАН, 1 января, ФедералПресс. В Новом Орлеане в США грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.
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