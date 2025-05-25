Счастье в каждом кусочке: какие продукты положительно сказываются на психике

Орехи и ягоды улучшают психическое состояние. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.
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