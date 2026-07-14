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Происшествия

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Томские полицейские задержали двух браконьеров, которые незаконно выловили порядка 100 экземпляров краснокнижной рыбы

Сотрудники полиции совместно с инспекторами управления Федерального агентства по рыболовству провели рейдовые мероприятия, направленные на охрану природных ресурсов и пресечение браконьерства на воде, в рамках которых пресекли факт незаконного вылова рыбы на реке Обь.

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