Карманные линкоры короля Альфонсо

Программы строительства нового флота после 1898 года поступали пачками: в 1902 году было предложено построить 7 броненосцев водоизмещением 14-15 тысяч тонн и стоимостью 50 миллионов песет каждый (денег не нашлось).
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