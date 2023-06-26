Сестра Майли Сайрус сообщила о помолвке

Ноа Сайрус выходит замуж! Девушка в запрещенной соцсети сообщила о помолвке со своим возлюбленным. Избранником певицы является дизайнер, известным под псевдонимом Pinkus.
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