«Теперь мы одна семья»: почему мужчинам так важно, чтобы жена брала фамилию мужа

Что стоит за сменой фамилии: дань традиции, символ единства, а может, уступка общественному давлению? И действительно ли общая фамилия делает семью крепче? Психолог предлагает поразмышлять над этим вместе.
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