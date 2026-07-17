Женские страсти
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Женские страсти

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«Теперь мы одна семья»: почему мужчинам так важно, чтобы жена брала фамилию мужа

«Теперь мы одна семья»: почему мужчинам так важно, чтобы жена брала фамилию мужа

Что стоит за сменой фамилии: дань традиции, символ единства, а может, уступка общественному давлению? И действительно ли общая фамилия делает семью крепче? Психолог предлагает поразмышлять над этим вместе.

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