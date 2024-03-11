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Дело о госизмене возбудили в отношении жителя Хабаровского края

Дело о госизмене возбудили в отношении жителя Хабаровского края

В отношении жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело о госизмене, он склонял российских военнослужащих к участию в боевых действиях в составе объединения «Легион «Свободы России» (признано террористичесим и запрещено в РФ).

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