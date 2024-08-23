Ignio.com Дева. Еженедельный ювелирный гороскоп за 26 августа - 1 сентября

Браслеты неправильной формы - "ваше" ювелирное украшение этой недели. И, хотя они могут быть выполнены из любого металла, звезды советуют особое внимание обратить на изделия из серебра, украшенного цветными цирконами.
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