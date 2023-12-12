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Царьград

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Заплесневелые твердые сыры безопасно употреблять в пищу

Заплесневелые твердые сыры безопасно употреблять в пищу

Однако это правило не распространяется на другие продукты.По словам Ричарда Фукса, эксперта по безопасности пищевых продуктов из Университета Гринвича (Великобритания), заплесневелый твердый сыр безопасен для употребления в пищу.

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