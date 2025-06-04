Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Журналист Ансалоне заявил, что Запад одобряет теракты ВСУ

Американский журналист Кайл Ансалоне заявил, что Запад одобряет теракты ВСУ на территории России. «Оказывая поддержку Украине, НАТО оправдывает и одобряет эту безрассудную атаку, которая произошла в воскресенье», — цитирует его РИА Новости.

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