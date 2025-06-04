Американский журналист Кайл Ансалоне заявил, что Запад одобряет теракты ВСУ на территории России. «Оказывая поддержку Украине, НАТО оправдывает и одобряет эту безрассудную атаку, которая произошла в воскресенье», — цитирует его РИА Новости.