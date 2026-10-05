Женщина и ребенок погибли при пожаре в Подмосковье

В Богородском городском округе при пожаре погибли женщина и ребенок. Спасатели нашли тела во время тушения и разборов завалов в СНТ «Станкоагрегат», расположенном в поселке имени Воровского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
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