Тело избитого россиянина обнаружили в пруду столичного парка

В московском пруду обнаружили тело избитого мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным канала, мужское тело в спортивных штанах и красной футболке было обнаружено около четырех часов утра в Борисовском пруду.
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