Премьер Литвы предупредил о тяжёлой зиме на Украине из-за нехватки средств ПВО

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что предстоящая зима станет серьёзным испытанием для Украины из-за дефицита средств для перехвата российских баллистических ракет.
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