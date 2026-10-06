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Премьер Литвы предупредил о тяжёлой зиме на Украине из-за нехватки средств ПВО

Премьер Литвы предупредил о тяжёлой зиме на Украине из-за нехватки средств ПВО

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что предстоящая зима станет серьёзным испытанием для Украины из-за дефицита средств для перехвата российских баллистических ракет.

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