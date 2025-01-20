Доцент Ермилова: слухи о заморозке вкладов - часть информационной атаки

Разговоры о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов россиян ведутся уже несколько месяцев. Фоном для них служат рекордные уровни ключевой ставки ЦБ в 21% и процентов по депозитам, которые на пике достигли 22%.
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