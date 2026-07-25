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До искусственного Солнца — один шаг: в США разрешили испытания нового реактора Texatron

До искусственного Солнца — один шаг: в США разрешили испытания нового реактора Texatron

У него 12 конфигураций с мощностью от 500 кВт до 1 ГВтAmerican Fusion сделала еще один шаг на пути к собственной термоядерной энергетике: Департамент здравоохранения штата Техас (DSHS) выдал компании разрешение на проведение исследований и испытаний экспериментальной установки Texatron Fusion Engine.

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