До искусственного Солнца — один шаг: в США разрешили испытания нового реактора Texatron

У него 12 конфигураций с мощностью от 500 кВт до 1 ГВтAmerican Fusion сделала еще один шаг на пути к собственной термоядерной энергетике: Департамент здравоохранения штата Техас (DSHS) выдал компании разрешение на проведение исследований и испытаний экспериментальной установки Texatron Fusion Engine.