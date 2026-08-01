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Инфантино отозвал свой план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу

Инфантино отозвал свой план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после резких протестов футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки отозвал свой план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу.

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