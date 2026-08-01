Инфантино отозвал свой план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после резких протестов футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки отозвал свой план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу.
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