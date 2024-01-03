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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карло Анчелотти: «Не думаю, что «Реал» мог лучше выступить в 1-м круге. 11 пропущенных голов – это пример самоотдачи, я доволен»

Карло Анчелотти: «Не думаю, что «Реал» мог лучше выступить в 1-м круге. 11 пропущенных голов – это пример самоотдачи, я доволен»

Мадридцы обыграли «Мальорку» (1:0) в 19-м туре и на данный момент идут на первом месте с 48 очками. Сравняться с ними по итогам сегодняшней игры против «Атлетико» может «Жирона».

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