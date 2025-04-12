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В России 13 апреля отмечают День мецената и благотворителя

В России 13 апреля отмечают День мецената и благотворителя

В России 13 апреля отмечают День мецената и благотворителя Анна Федорова13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя — праздник людей, посвятивших себя поддержке искусства, науки и социальных инициатив.

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