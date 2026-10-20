Мера призвана снизить финансовую нагрузку на тех, кто снимает жилье Проблема доступности жилья продолжает оставаться одной из наиболее актуальных для российских семей, в особенности для тех, кто не имеет собственного недвижимого имущества и вынужден снимать квартиры.
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