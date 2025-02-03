BAZA: объект покушения в ЖК "Алые паруса" выжил при взрыве

С тяжелыми ранениями жертва взрыва доставлена в московскую больницу.Предполагаемым объектом покушения при взрыве в ЖК "Алые паруса" был президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» 46-летний Армен Саркисян.