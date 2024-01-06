В Сочи оползнем перекрыта дорога к популярному туристическому объекту

В Сочи оползнем перекрыта дорога к популярному туристическому объектуСегодня утром оползень с ближайшего склона перекрыл дорогу к популярному туристическому маршруту «Ореховский водопад» в Хостинском районе Сочи.
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